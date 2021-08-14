Сын Шепелева и Фриске не называет мамой жену отца

Дмитрий Шепелев обычно уклоняется от разговоров о своей покойной гражданской жене Жанне Фриске. Равно как и старается уберечь от излишних пересудов их общего сына Платона, который живет вместе с ним. Но сегодня в сторис инстаграма он все же ответил, хоть и очень кратко, на вопросы своих подписчиков.

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Так, оказывается, маленький Платон жену Дмитрия Екатерину Тулупову зовет не мамой, а Катей. И Шепелев рассказывает мальчику про его родную маму Жанну.

Платон родился у Шепелева и Фриске в 2013 году. Пара жила в гражданском браке. Практически сразу после родов Жанна почувствовала нездоровье, вскорости ей диагностировали онкологию. Лечение, деньги на которое собирали по всей стране, не помогло – через два года Жанна ушла из жизни.

Платона Дмитрий забрал себе, несмотря на яростное сопротивление родителей Жанны. Недавно телеведущий женился на дизайнере Екатерине Тулуповой. Теперь в их семье трое малышей – Платон, дочь Екатерины, и общий сын супругов, которого назвали Тихоном.