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Сын Шепелева и Фриске не называет мамой жену отца

Ирина Лебедева
47 минут назад

Дмитрий Шепелев обычно уклоняется от разговоров о своей покойной гражданской жене Жанне Фриске. Равно как и старается уберечь от излишних пересудов их общего сына Платона, который живет вместе с ним. Но сегодня в сторис инстаграма он все же ответил, хоть и очень кратко, на вопросы своих подписчиков.

Сын Шепелева и Фриске не называет мамой жену отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, оказывается, маленький Платон жену Дмитрия Екатерину Тулупову зовет не мамой, а Катей. И Шепелев рассказывает мальчику про его родную маму Жанну.

Платон родился у Шепелева и Фриске в 2013 году. Пара жила в гражданском браке. Практически сразу после родов Жанна почувствовала нездоровье, вскорости ей диагностировали онкологию. Лечение, деньги на которое собирали по всей стране, не помогло – через два года Жанна ушла из жизни.

Платона Дмитрий забрал себе, несмотря на яростное сопротивление родителей Жанны. Недавно телеведущий женился на дизайнере Екатерине Тулуповой. Теперь в их семье трое малышей – Платон, дочь Екатерины, и общий сын супругов, которого назвали Тихоном.

Ранее Шепелев рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям: они ходили в один детский сад и подружились. Тулупова была разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.

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