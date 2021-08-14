От ковида скончались бабушка и отец певицы Жасмин

«Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками, и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора. У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не COVID, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка».