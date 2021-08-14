От ковида скончались бабушка и отец певицы Жасмин

Огромное горе случилось в семье певицы Жасмин. Ушли из жизни ее близкие люди – бабушка и отец. Причиной смерти стал коронавирус.
Накануне не стало любимой бабушки артистки. Ей было много лет, но здоровье пожилой женщины было неплохим, и близкие надеялись, что впереди у не еще немало лет жизни. Тем более, что ее мама, прабабушка Жасмин, умерла в 100-летнем возрасте.
О своей беде Жасмин написала в соцсети.
«Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками, и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора. У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не COVID, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка».
Жасмин выложила семейную фотографию с бабушкой и отцом и поделилась трогательными воспоминаниями
«Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала, передавала свою житейскую мудрость, свои веселые песни, секреты своих рецептов. Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки, ее задорные частушки и ласковые руки ».
Но Жасмин ждало еще одно потрясение, - сообщает Экспресс Газета. После смерти бабушки слег ее сын, отец певицы — балетмейстер Лев Манахимов. Ему было 70 лет, но он работал буквально до последнего дня, руководил детским хореографическим ансамблем «Пируэт». Ковид дал серьезное осложнение на легкие, они были поражены на 90%.
Из Дербента, где он жил, Льва Яковлевича доставили в столичную клинику, но болезнь оказалась сильнее. Папа Жасмин скончался в реанимационном отделении.