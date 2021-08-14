Соседов назвал фейком слухи об огромных гонорарах Бузовой

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что слухи о сказочных гонорарах российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой за участие в «X-факторе» сильно преувеличивают реальное положение дел.

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На самом деле заработки на белорусской версии талант-шоу, по словам Соседова, «вовсе не заоблачные». Ранее в СМИ звучала цифра в полмиллиона долларов, которые якобы должны были заплатить Ольге за съемки.

Как отметил Сергей, в подобных шоу известные люди появляются не из-за гонораров, а ради пиара и престижа.

«Как правило, известные люди соглашаются участвовать в подобных шоу не столько ради денег, сколько ради престижа, поскольку «Х-фактор» — шоу, популярное во всем мире», - уверен Соседов.

Музыкальный критик и поющая телеведущая работают бок о бок в качестве членов жюри шоу. Сергей высоко оценил деловые качества свое коллеги. Он даже сравнил ее со звездой американской и мировой эстрады Мадонной, отметив дотошность и дисциплинированность Ольги в профессиональных вопросах.

Соседов помечтал о том, как навел бы порядок в отечественном шоу-бизнесе, будь у него такая возможность. Он рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить.