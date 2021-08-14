Пандемийный год сделал Тимати вдвое богаче

Тимур Юнусов, известный рэпер, становится и известным бизнесменом. Он один из немногих, кто смог увеличить свои доходы во время пандемийных ограничений и попасть в ТОП-5 списка Forbes среди самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.

Фото: Рамблер Рамблер

Если Юнусова раньше упрекали в том, что его творческую карьеру финансировал отец, бизнесмен Юнусов-старший, то сейчас очевидно, что рэпер прочно стоит на ногах сам.

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За прошлый год, ставший разорительным для многих звезд шоу-бизнеса, 37-летний рэпер удвоил свой капитал и попал на четвертую строчку рейтинга Forbes с показателем 10,4 миллиона долларов (761 миллион рублей). Об этом рассказывает «Комсомольская правда».

Тимати успешно извлекает прибыль из самых разных проектов и жизненных ситуаций. Конечно, точные суммы сделок и выплат скрыты за завесой коммерческой тайны, но сведения о них все равно так или иначе просачиваются в прессу.

Так, для ряда исполнителей расставание с продюсерским центром становится крахом карьеры. Юнусов покинул лейбл Black Star, который сам же и создал 15 лет назад, и заработал на этом. Есть данные, что он продал американской музыкальной компании The Orchard Enterprises лицензию на использование песен сроком на два с половиной года. Сумму сделки оценивают в полтора миллиона долларов (около 110 миллионов рублей).

Участие в шоу «Холостяк», помимо дополнительного пиара и приятного времяпрепровождения, принесло, как утверждают источники «Комсомольской Правды», 45-50 миллионов рублей.

Популярность приносит подписчиков, их количество влияет на интерес рекламодателей. У Тимура подписчиков более 17 миллионов. Аналитики подсчитали, что на рекламе (в том числе, табака и водки) за год он заработал порядка семи миллионов долларов (512 миллионов рублей).

Также Юнусов проводит в сети розыгрыши (гивы) с привлечением спонсоров. Только один из них, где в своем инстаграме он разыгрывал крупный денежный приз, добавил к доходам исполнителя рэпа около 507 тысяч долларов (37 миллионов рублей).

Но бизнес- проекты Тимати не ограничиваются музыкой и всемирной паутиной. У него есть немало фирм и в реальной сфере. Так, из своего хобби – катания на серфе – он сделал бизнес – открыл в паре с чемпионом России по кайтбордингу Ильей Винокуровым серф-лагерь на Мальдивах. Восемь дней тренировок обходятся любителям волны в 10 тысяч долларов. Еще у Тимура есть картинг-станции, бургерные, барбер-шопы и тату-салоны.

Но и это еще не весь обзор бизнес-империи музыканта. Он приобрел приложение, внутри которого стримеры могут покупать, продавать и рекламировать товары. Оно организовано по принципу магазина на диване. Ей уже пользуются уже 200 тысяч поклонников рэпера.