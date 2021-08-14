МакSим забыла свой последний концерт и госпитализацию

Яна Богушевская, пиар-менеджер Марины Абросимовой, известной публике как МакSим, рассказала, что у певицы пока сохраняется частичная потеря памяти. Звезда не помнит, как уже в больном состоянии отыграла концерт в Казани и как ее потом госпитализировали.
Это и неудивительно – Марина уже была в тяжелом состоянии. Поэтому Богушевская советует не выдумывать ничего лишнего и не сгущать краски.
«Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много, и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле», - рассказала она телеканалу «Звезда».
На протяжении двух месяцев певица Максим боролась с коронавирусом, она прошла через медикаментозную кому, подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, серьезные осложнения. Но все же артистке удалось справиться: она выписалась из клиники и продолжит лечение дома.
Марина уверена, что дома быстрее придет в себя. Так как знаменитость еще очень слаба, не может самостоятельно передвигаться, поэтому врачи составили для нее подробную инструкцию и будут постоянно на связи.