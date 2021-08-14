МакSим забыла свой последний концерт и госпитализацию

«Я бы не драматизировала так. Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы, остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много, и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле», - рассказала она телеканалу «Звезда».