Собчак считает шоу Бузовой «погружением на дно»

« гости в этом подкасте ПРО ОТНОШЕНИЯ такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы: один психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что "мужская полигамия, особенно среди врачей, - это норма". Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры - один фактурней другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», - отметила Собчак.