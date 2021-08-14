Собчак считает шоу Бузовой «погружением на дно»

Ксения Собчак поделилась впечатлениями от нового шоу Ольги Бузовой. Это подкаст об отношениях – «Бузова шоу». В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» журналистка со свойственным ей сарказмом оценила творчество поющей телеведущей.
Ксения написала, что не ждала от Ольги ничего особенного. Но то, что она увидела, заставило ее смеяться. Даже не столько над работой Бузовой, сколько над ее героями. Кстати, она нашла у них немало общего с бывшим возлюбленным самой Ольги.
« гости в этом подкасте ПРО ОТНОШЕНИЯ такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы: один психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что "мужская полигамия, особенно среди врачей, - это норма". Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры - один фактурней другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», - отметила Собчак.
Ранее Собчак заявила, что смущена некоторыми методами блогера и психолога Вероники Степановой, которая, по ее словам, учит подписчиков манипулировать людьми. По мнению журналистки, обман - не лучший способ добиться желаемых целей. В ответ ей психолог заявила, что Ксения не знает, как сложно пробиваться в жизни, ведь она родилась в богатой семье.
«Я всего добилась сама. Я отправилась в Москву со своими деньгами, которые мне мама дала на квартиру», – ответила ей Собчак.