Балуев никак не восстановится после перенесенного ковида

С месяц назад российский актер театра и кино Александр Балуев был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке. Болезнь протекала в относительно легкой форме, и процент поражения легких был не очень велик, но, в связи с тем, что актер уже немолод, было принято решение находиться не дома, а под постоянным присмотром докторов, - рассказывает Экспресс Газета.

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После выписки Александр Николаевич практически не появлялся на публике и не контактировал с прессой. Процесс реабилитации оказался неожиданно длительным и непростым. И, судя по всему, он еще не завершен. Впервые показавшись на светском мероприятии – праздновании дня рождения сына Глеба Матвейчука – Балуев огорчил поклонников болезненным видом.

Многие обратили внимание на то, что артист выглядит неважно, видны отеки, он осунулся и даже постарел. Видимо, организм еще не восстановился и следует ограничивать нагрузки.

Тем не менее, Александр Николаевич полон творческих планов. В скором времени у него выйдут три премьеры - сериалы «Собор», «Елизавета» и «Дама с собачкой».