Барецкий обвинил Дрожжину в воровстве могильного камня

«Дрожжина — самый настоящий ритуальный агент. Как только умирает какой-то известный артист, она бежит к его родственникам и предлагает свои услуги. У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей. Что касается слухов насчет памятника она украла и поставила его на могилу своей матери. Это правда, я знаю эту историю. Человек ничем не брезгует», - цитирует слова Стаса Экспресс Газета.