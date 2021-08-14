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Барецкий обвинил Дрожжину в воровстве могильного камня

Ирина Лебедева
59 минут назад

Музыкант Станислав Барецкий, выступая в телепередаче Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1!», публично обвинил Наталью Дрожжину в финансовой нечистоплотности и в воровстве памятника с могилы одного из усопших актеров.

Барецкий обвинил Дрожжину в воровстве могильного камня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Барецкий утверждает, что Дрожжина, вместе с которой они занимались похоронами «одного знаменитого актера», обманула его на 300 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, она присвоила себе заказанный памятник и установила мемориальный камень на могиле собственной матери.

«Дрожжина — самый настоящий ритуальный агент. Как только умирает какой-то известный артист, она бежит к его родственникам и предлагает свои услуги. У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей. Что касается слухов насчет памятника она украла и поставила его на могилу своей матери. Это правда, я знаю эту историю. Человек ничем не брезгует», - цитирует слова Стаса Экспресс Газета.

Присутствовавший на шоу супруг Натальи Дрожжиной Михаил Цивин с возмущением опроверг слова актера.

«Да вы что, с ума сошли?! Памятник нам на Даниловском кладбище делали. Начальник этого кладбища — брат моей секретарши. Вы что, ребята?»

В свое время экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявлял о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.

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