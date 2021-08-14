Умерла певица Нэнси Гриффит

Американская певица в жанре фолк, обладательница премии Grammy Нэнси Гриффит умерла в пятницу в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление звукозаписывающей компании Gold Mountain Entertainment, сотрудничавшей с исполнительницей.

Фото: © AP Photo/Julie Jacobson © AP Photo/Julie Jacobson

Согласно его сведениям, певица умерла в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Причина смерти не раскрывается. По данным журнала, в 1990-е годы у исполнительницы дважды был диагностирован рак, который она победила.