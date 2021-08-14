Элитная квартира, роскошный дом: Пелагея и Телегин делят имущество

Адвокат хоккеиста Ивана Телегина рассказала о ходе судебного разбирательства по разделу имущества с бывшей женой певицей Пелагеей.

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Адвокат Марианна Мировая сообщила «Пятому каналу», что никаких решений еще не принято. Следующее заседание суда состоится только 5 октября.

По ее словам, Телегин претендует на доходы от выступлений и съемок певицы, полученные за три года брака. Также в список имущества, который предстоит разделить экс-супругам, входит квартира стоимостью 85 млн рублей и загородный дом, купленный за 2 млн долларов.

Сторона Пелагеи обвиняла хоккеиста в том, что в покупке квартиры он не участвовал вовсе – она приобреталась на деньги матери Пелагии, которая по совместительству является продюсером ее музыкального коллектива.

Также ходили слухи, что Иван Телегин переоформил особняк в Подмосковье на родственников, однако Мировая утверждает, что это не так.

«То, что Иван переписывал имущество на родственников, еще находясь в браке — тоже неправда!» - заявила адвокат хоккеиста.

Мировая объяснила, что предыдущие заседания переносились из-за недостатка доказательств. Сейчас адвокаты сторон занимаются составлением и отправкой запросов и сбором доказательств.

Адвокат отметила, что несмотря на судебное разбирательство, Телегин и Пелагея поддерживают конструктивные отношения.

Певица разрешает хоккеисту видеться с дочерью без ограничений.

Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь, Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка.