Бледанс пришлось оправдываться из-за фото с молодым красавцем

Эвелину Бледанс заподозрили в романе с «сыном Алена Делона» после снимка с неизвестным молодым человеком на яхте в Сочи. Актриса утверждает, что это было «просто фото».

Фото: Instagram Instagram

На днях Бледанс опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует на яхте в купальнике. Рядом с ней запечатлен молодой человек с накачанным прессом.

Актриса сопроводила снимок надписью «С Днем молодежи!» и хештэгом «Сын Алена Делона».

В комментарии «Вечерней Москве» Бледанс пояснила, что на фотографии – ее знакомый, с которым она не состоит в близких отношениях.

«Я же написала, что это сын Алена Делона, поэтому какие могут быть еще вопросы? Во-первых, он сильно молоденький для меня. Во-вторых, я свои личные отношения напоказ не выставляю и не распространяюсь о них в СМИ. Просто фото и не более», - заявила актриса.