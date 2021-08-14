В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бледанс пришлось оправдываться из-за фото с молодым красавцем

Вероника Полынина
58 минут назад

Эвелину Бледанс заподозрили в романе с «сыном Алена Делона» после снимка с неизвестным молодым человеком на яхте в Сочи. Актриса утверждает, что это было «просто фото».

Бледанс пришлось оправдываться из-за фото с молодым красавцем
Фото: InstagramInstagram

На днях Бледанс опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует на яхте в купальнике. Рядом с ней запечатлен молодой человек с накачанным прессом.

Актриса сопроводила снимок надписью «С Днем молодежи!» и хештэгом «Сын Алена Делона».

В комментарии «Вечерней Москве» Бледанс пояснила, что на фотографии – ее знакомый, с которым она не состоит в близких отношениях.

«Я же написала, что это сын Алена Делона, поэтому какие могут быть еще вопросы? Во-первых, он сильно молоденький для меня. Во-вторых, я свои личные отношения напоказ не выставляю и не распространяюсь о них в СМИ. Просто фото и не более», - заявила актриса.

Эвелина Бледанс была трижды замужем. Брак с первым мужем Юрием Стыцковским продлился всего 2 месяца. От второго супруга, израильского бизнесмена, в 1994 году Бледанс родила сына Николая. С третьим мужем, продюсером Александром Семиным, Бледанс рассталась в 2017 году. От этих отношений у актрисы есть сын Семен.

Шоу-бизнес,Ален Делон,Александр Семин,Эвелина Бледанс,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители