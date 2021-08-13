Пригожин Зеленскому: не пили руку, которая тебя кормит

Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «не пилить руку», которая его «кормит». Таким образом продюсер прокомментировал публикацию обновленного «черного списка» Украины, в котором оказался Филипп Киркоров.

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«Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и все! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он все равно артист по призванию, а не президент», - заявил Пригожин изданию News.ru.

Продюсер призвал Зеленского «включить голову» и предупредил о том, что «жизнь длинная, и за все придется расплачиваться рано или поздно».

Иосиф Пригожин выразил уверенность, что в итоге Россия и Украина все равно придут к миру. Он посоветовал украинскому президенту использовать все ресурсы и возможности для нормализации отношений с РФ.

«А мы все равно к миру придем. Но чем больше он это будет оттягивать, тем больше его будет ненавидеть свой же народ», - предостерег Зеленского Пригожин.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Киркоров уже попадал в «черный список» в июне, но вскоре был исключен из него.