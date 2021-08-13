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Пригожин Зеленскому: не пили руку, которая тебя кормит

Вероника Полынина
13 минут назад

Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «не пилить руку», которая его «кормит». Таким образом продюсер прокомментировал публикацию обновленного «черного списка» Украины, в котором оказался Филипп Киркоров.

Пригожин Зеленскому: не пили руку, которая тебя кормит
Фото: InstagramInstagram

«Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и все! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он все равно артист по призванию, а не президент», - заявил Пригожин изданию News.ru.

Продюсер призвал Зеленского «включить голову» и предупредил о том, что «жизнь длинная, и за все придется расплачиваться рано или поздно».

Иосиф Пригожин выразил уверенность, что в итоге Россия и Украина все равно придут к миру. Он посоветовал украинскому президенту использовать все ресурсы и возможности для нормализации отношений с РФ.

«А мы все равно к миру придем. Но чем больше он это будет оттягивать, тем больше его будет ненавидеть свой же народ», - предостерег Зеленского Пригожин.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Киркоров уже попадал в «черный список» в июне, но вскоре был исключен из него.

В апреле в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, попал российский певец Моргенштерн. Певец подал в суд на СБУ, попросил суд отменить решение о внесении его в «черный список» и признать действия СБУ противоправными.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,СБУ,Украина,
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