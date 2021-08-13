В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вернувшаяся домой МакSим частично потеряла память

News.ru
43 минуты назад

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, после выхода из комы проходила долгий процесс реабилитации. Недавно она вернулась домой, но болезнь дала осложнение в виде частичной потери памяти. О состоянии исполнительницы StarHit рассказала её менеджер Яна Богушевская.

Вернувшаяся домой МакSим частично потеряла память
Фото: МакSим | Певица Максим/vk.comМакSим | Певица Максим/vk.com

Марине ещё предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. <...> Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани, — призналась Богушевская.

Проходить процесс реабилитации после искусственной комы, продлившейся месяц, МакSим решила в стенах родного дома. Как сообщает Богушевская, певица «очень хотела обнять своих дочерей», отметив, что семья для неё сейчас — приоритет. Несмотря на значительное улучшение состояния певицы, ей всё ещё тяжело ходить. Более того, она испытывает головокружение при ходьбе и трудности с дыханием. Сама исполнительница выразила слова благодарности врачам 52-й больницы, боровшимся за её жизнь.

Ранее нейрофизиолог Виктор Косс дал прогноз восстановления бронхолёгочных тканей певицы, в то время как её представитель назвала примерные сроки возобновления музыкальной деятельности МакSим.

Шоу-бизнес,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители