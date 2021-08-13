Вскрылись новые подробности избиения сына Стаса Пьехи

Появились новые подробности избиения сына российского певца Стаса Пьехи. Согласно записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении канала Piter.TV, соседка артиста по даче Ирина Безбородова лишь словесно отчитала мальчика.

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При этом отмечается, что из-за «слепых зон» системы видеозаписи избиение могло не попасть в кадр. Несмотря на это, запись выявила массу нестыковок в деле. Например, в то время, когда Петя Пьеха якобы уже был избит, он спокойно бегал по двору. Пьеха-старший объяснил поведение ребенка особым состояние организма при сотрясении мозга.

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«С сотрясением мозга люди еще боксируют 12 раундов, только потом они улетают на три месяца в реанимацию. Я просто боксом занимаюсь, я знаю, что такое сотряс. И вообще, всё это вода полная», – заявил он в разговоре с 78.ru.

Несмотря на его словам, нестыковки привели к тому, что мать ребенка Марию Горчакову обвинили в попытке пиара на собственном сыне. Якобы женщина соврала про избиение, чтобы привлечь к себе внимание, да и самому Стасу Пьехе этот скандал поднял популярности.

Друг семьи Пьехи, известный продюсер Иосиф Пригожин, в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Стась Пьеха порядочный человек, а Ирина Бездбородова на видео выглядит «сумасшедшей».

«Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол её бассейн... да я бы ей башку проколол! И вообще, она бессовестный человек. Вместо того чтобы публично извиниться... Это же ребёнок!», – сказал он.

В свою очередь адвокат Безбородовой Алексей Станкевич заявил, что подзащитная отказывается комментировать видеозаписи с камер. А правозащитник Пьехи Сергей Жорин обвинил Безбородову в попытке уйти от ответственности.

«Разве в СК не изучили видео с камер перед возбуждением дела? Не опросили свидетелей? Не исследовали медицинские документы? И кто на видео, если не Вы?», – пишет адвокат в своем Telegram-канале.

Тем временем мать мальчика заявила в своем Instagram, что ребенок пока находится дома, но скоро вновь начнет проходить обследования. С ним работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Петя часто просыпается, спит беспокойно.

Напомним, 20 июля семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном поселке Рощино Ирину Безбородову в избиении семилетнего Пети. По словам родственников, ребенок получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму после того, как проткнул надувной бассейн карандашом. Мальчика госпитализировали, но сейчас выписали из больницы.