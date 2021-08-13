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Вскрылись новые подробности избиения сына Стаса Пьехи

Елена Прошина
1 час назад

Появились новые подробности избиения сына российского певца Стаса Пьехи. Согласно записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении канала Piter.TV, соседка артиста по даче Ирина Безбородова лишь словесно отчитала мальчика.

Вскрылись новые подробности избиения сына Стаса Пьехи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом отмечается, что из-за «слепых зон» системы видеозаписи избиение могло не попасть в кадр. Несмотря на это, запись выявила массу нестыковок в деле. Например, в то время, когда Петя Пьеха якобы уже был избит, он спокойно бегал по двору. Пьеха-старший объяснил поведение ребенка особым состояние организма при сотрясении мозга.

Видео дня

«С сотрясением мозга люди еще боксируют 12 раундов, только потом они улетают на три месяца в реанимацию. Я просто боксом занимаюсь, я знаю, что такое сотряс. И вообще, всё это вода полная», – заявил он в разговоре с 78.ru.

Несмотря на его словам, нестыковки привели к тому, что мать ребенка Марию Горчакову обвинили в попытке пиара на собственном сыне. Якобы женщина соврала про избиение, чтобы привлечь к себе внимание, да и самому Стасу Пьехе этот скандал поднял популярности.

Друг семьи Пьехи, известный продюсер Иосиф Пригожин, в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Стась Пьеха порядочный человек, а Ирина Бездбородова на видео выглядит «сумасшедшей».

«Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол её бассейн... да я бы ей башку проколол! И вообще, она бессовестный человек. Вместо того чтобы публично извиниться... Это же ребёнок!», – сказал он.

В свою очередь адвокат Безбородовой Алексей Станкевич заявил, что подзащитная отказывается комментировать видеозаписи с камер. А правозащитник Пьехи Сергей Жорин обвинил Безбородову в попытке уйти от ответственности.

«Разве в СК не изучили видео с камер перед возбуждением дела? Не опросили свидетелей? Не исследовали медицинские документы? И кто на видео, если не Вы?», – пишет адвокат в своем Telegram-канале.

Тем временем мать мальчика заявила в своем Instagram, что ребенок пока находится дома, но скоро вновь начнет проходить обследования. С ним работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Петя часто просыпается, спит беспокойно.

Напомним, 20 июля семья Стаса Пьехи обвинила соседку по даче в престижном поселке Рощино Ирину Безбородову в избиении семилетнего Пети. По словам родственников, ребенок получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму после того, как проткнул надувной бассейн карандашом. Мальчика госпитализировали, но сейчас выписали из больницы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

Шоу-бизнес,Ирина Безбородова,Алексей Станкевич,Стас Пьеха,Иосиф Пригожин,Сергей Жорин,СКР,
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