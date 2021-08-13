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Певица Монеточка заявила о намерении сменить псевдоним

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) намерена сменить сценическое имя. Об этом исполнительница заявила в беседе с журналистом Дмитрием Быковым в рамках его YouTube-шоу.

Монеточка захотела стать Купюрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла», — призналась 23-летняя артистка.

На это ведущий предложил ей свои варианты нового творческого псевдонима, которые были бы, по мнению Быкова, более презентабельными и взрослыми. Среди них были Рубль и Десятка. На это певица призадумалась и предположила, что могла бы называться Купюрой.

Она также призналась, что ее обычный голос не такой высокий, каким его слышат фанаты. Как отметила сама исполнительница, этот прием она использует как защитный механизм, чтобы отвлечь внимание от нехватки профессионализма. Она также рассказала, что в настоящее время занимается с преподавателем по вокалу и учится брать низкие ноты. Монеточка подчеркнула, что она хотела бы стать «обыкновенной хорошей певицей».

"Фактически украла трек": Костюшкин подал в суд на Монеточку

В июле этого года стало известно, что бывший солист группы «Чай вдвоем» подал в суд на певицу Монеточку за плагиат и потребовал компенсацию в размере 900 000 рублей за использование его произведения. Костюшкин узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Дмитрий Быков,
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