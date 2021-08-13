Фрик-супруги Шпаки развелись

Блогеры Александр и Мася (Ирина) Шпак развелись и рассказали об этом на своих страницах в Instagram. По словам Шпака, теперь его отношения с Масей станут деловыми.

Фото: Александр Мещанскии-Шпак/Instagram Александр Мещанскии-Шпак/Instagram

"Отношения начинались с взаимопонимания, любви, потихоньку перешли в бизнес-проекты. А закончились уже без любви и без понимания, но неплохим бизнес-проектом", – сказал Шпак, решивший остаться с экс-супругой друзьями.

"Не каждый конец горе! Просто у каждого своя дорога", - заверил подписчиков он. При этом женщина утверждает, что вместе их со Шпаком больше не увидят.

Ранее Мася Шпак уже рассказывала, что в последние 3-4 года брак с блогером переживал кризис. Шпаки были женаты около шести лет и стали широко известны благодаря эпатажным видео с фитнес-советами, а также любви к пластике, которая сделала Шпака одним из самых известных фриков в России. Официальную причину развода они называть не стали.