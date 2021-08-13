Отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства над дочерью

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, согласился на отказ от опекунства над своей дочерью. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

Фото: © EPA/PAUL BUCK © EPA/PAUL BUCK

По его сведениям, адвокат Спирса направил соответствующее уведомление в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния). "Хоть господин Спирс и является беспрестанной целью необоснованных атак, он считает, что публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери", - приводит издание выдержку из документа, в котором отмечается, что для подобного решения не было других оснований.

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Согласно представленному ходатайству, отец певицы готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над ее финансами профессиональному аудитору, как того требовал новый адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. "Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь", - сказала она, тогда подчеркнув, что готова "подать в суд" на свою семью.