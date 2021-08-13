Стали известны подробности состояния певицы МакSим

Певица МакSим (Марина Максимова), которую недавно перевели из реанимации в обычную палату, соблюдает постельный режим, так как ее организм еще ослаблен, сообщает РИАМО. Звезда провела в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы больше месяца.

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Теперь ее ждет долгое восстановление, отметил представитель певицы. Сейчас МакSим разговаривает и передвигается самостоятельно, однако нагрузки ей запрещены.