Садальский прокомментировал резонансный пост Собчак

Актер Стас Садальский высказался по поводу красного платья гимнастки Алины Кабаевой и поста Ксении Собчак, в котором она «рассекретила» стоимость наряда олимпийской чемпионки.
Садальский признался, что восхищается «умницей» Алиной Кабаевой и тем, что она скрывает личную жизнь.
Артист заявил также, что восхищается Ксенией Собчак, которая «может раскопать бомбовые факты».
«Женщина в красном платье — аромат роз и клубники. Женщина в красном платье — пылкость и чувственность, свет и тепло. Женщина в красном платье — яркий луч и пленительный образ Может и хорошо, что у Богомолова не хватило наличных, когда это хлопковое изделие в единственном экземпляре выставлялось в ЦУМе », - сыронизировал Садальский в Instagram.
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева впервые за три года появилась на телевидении. В эфире телеканала «Россия 1» она обсудила спорное судейство на Олимпийских играх в Токио в художественной гимнастике. Бывшая спортсменка предстала в красном платье Oscar de la Renta и с обручальным кольцом на пальце. Зрители также обратили внимание, что Кабаева похудела.