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"У Богомолова просто не хватило денег": Садальский прокомментировал резонансный пост Собчак

Вероника Полынина
1 час назад

Актер Стас Садальский высказался по поводу красного платья гимнастки Алины Кабаевой и поста Ксении Собчак, в котором она «рассекретила» стоимость наряда олимпийской чемпионки.

Садальский прокомментировал резонансный пост Собчак
Фото: InstagramInstagram

Садальский признался, что восхищается «умницей» Алиной Кабаевой и тем, что она скрывает личную жизнь.

Артист заявил также, что восхищается Ксенией Собчак, которая «может раскопать бомбовые факты».

«Женщина в красном платье — аромат роз и клубники. Женщина в красном платье — пылкость и чувственность, свет и тепло. Женщина в красном платье — яркий луч и пленительный образ Может и хорошо, что у Богомолова не хватило наличных, когда это хлопковое изделие в единственном экземпляре выставлялось в ЦУМе », - сыронизировал Садальский в Instagram.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева впервые за три года появилась на телевидении. В эфире телеканала «Россия 1» она обсудила спорное судейство на Олимпийских играх в Токио в художественной гимнастике. Бывшая спортсменка предстала в красном платье Oscar de la Renta и с обручальным кольцом на пальце. Зрители также обратили внимание, что Кабаева похудела.

Шоу-бизнес,Стас Садальский,Ксения Собчак,ЦУМ,
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