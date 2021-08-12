Садальский прокомментировал резонансный пост Собчак

«Женщина в красном платье — аромат роз и клубники. Женщина в красном платье — пылкость и чувственность, свет и тепло. Женщина в красном платье — яркий луч и пленительный образ Может и хорошо, что у Богомолова не хватило наличных, когда это хлопковое изделие в единственном экземпляре выставлялось в ЦУМе », - сыронизировал Садальский в Instagram.