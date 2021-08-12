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Минаев высмеял Собчак за слова о личных успехах

Елена Прошина
1 час назад

Писатель Сергей Минаев едко прокомментировал заявление Ксении Собчак о том, что, несмотря на обеспеченность родителей, она добилась всего в своей жизни самостоятельно. Свое мнение он высказал в новом выпуске своей программы на YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE».

Минаев высмеял Собчак за слова о личных успехах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Собчак заявила, что смущена некоторыми методами блогера и психолога Вероники Степановой, которая по ее словам, учит подписчиков манипулировать людьми. По словам журналистки, обман не лучший способ добиться желаемых целей. В ответ ей психолог заявила, что Ксения не знает, как сложно пробиваться в жизни, ведь она родилась в богатой семье.

«Я всего добилась сама. Я отправилась в Москву со своими деньгами, которые мне мама дала на квартиру», – ответила ей Собчак.

Публика не поверила словам телеведущей, а Сергей Минаев поиронизировал над заявлениями Собчак.

«Мы помним, что в битве за телеведущую «ДОМа-2» брали простых россиянок. Ксении Анатольевне очень тяжело пришлось конкурировать с Валей Пердуновой, Вероникой Жопиной — девочками из простых рабочих семей. Конечно, хотели брать именно их, потому что в нашем шоу-бизнесе устроено так, что берут сначала безымянных людей, а дети известных политиков и звезд — страдают», – сказал он.

Он отметил, что страдание детей знаменитостей «видны» по их Instagram-аккаунтам.

«Очень страдательное лицо, потому что ему с утра не доложили кроссовку Off-white или не дали деньги, чтобы снять квартиру в Лондоне», – саркастически прокомментировал писатель.

Минаев сказал, что «заступается» за Ксению Собчак и она «действительно всего добилась сама».

«С фамилией просто повезло», – съязвил Минаев.

Кроме того, его повеселило, что Ксения назвала деньги матери своими.

«Мы же не знаем, сколько ей мама дала, может, полмиллиона долларов, может, два рубля? Мы этого совершенно не знаем. Поэтому для кого-то щи пустоваты, а для кого-то и бриллианты мелковаты», – продолжил смеяться над телеведущей Минаев.

Шоу-бизнес,Вероника Степанова,Сергей Минаев,Ксения Собчак,
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