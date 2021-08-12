Минаев высмеял Собчак за слова о личных успехах

Писатель Сергей Минаев едко прокомментировал заявление Ксении Собчак о том, что, несмотря на обеспеченность родителей, она добилась всего в своей жизни самостоятельно. Свое мнение он высказал в новом выпуске своей программы на YouTube-канале «МИНАЕВ LIVE».

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Ранее Собчак заявила, что смущена некоторыми методами блогера и психолога Вероники Степановой, которая по ее словам, учит подписчиков манипулировать людьми. По словам журналистки, обман не лучший способ добиться желаемых целей. В ответ ей психолог заявила, что Ксения не знает, как сложно пробиваться в жизни, ведь она родилась в богатой семье.

«Я всего добилась сама. Я отправилась в Москву со своими деньгами, которые мне мама дала на квартиру», – ответила ей Собчак.

Публика не поверила словам телеведущей, а Сергей Минаев поиронизировал над заявлениями Собчак.

«Мы помним, что в битве за телеведущую «ДОМа-2» брали простых россиянок. Ксении Анатольевне очень тяжело пришлось конкурировать с Валей Пердуновой, Вероникой Жопиной — девочками из простых рабочих семей. Конечно, хотели брать именно их, потому что в нашем шоу-бизнесе устроено так, что берут сначала безымянных людей, а дети известных политиков и звезд — страдают», – сказал он.

Он отметил, что страдание детей знаменитостей «видны» по их Instagram-аккаунтам.

«Очень страдательное лицо, потому что ему с утра не доложили кроссовку Off-white или не дали деньги, чтобы снять квартиру в Лондоне», – саркастически прокомментировал писатель.

Минаев сказал, что «заступается» за Ксению Собчак и она «действительно всего добилась сама».

«С фамилией просто повезло», – съязвил Минаев.

Кроме того, его повеселило, что Ксения назвала деньги матери своими.