Меган Маркл не позвали на вечеринку к Обаме

Герцогиня Сассексая Меган Маркл и её муж, принц Гарри, не были приглашены на вечеринку в честь дня рождения экс-президента США Барака Обамы. По словам королевского эксперта, Анджелы Левин, Маркл «отчаянно хотела» попасть на празднование, но её не позвали. Свой комментарий она дала The Sun.

Фото: meghanmarkle_official/instagram.com meghanmarkle_official/instagram.com

Мне сказали, что несмотря на заявление Маркл о том, что она не смогла бы присутствовать, Меган отчаянно хотела быть специальным гостем на удивительной вечеринке Обамы, — заявила эксперт.

4 августа Меган Маркл и Барак Обама отмечали свои юбилеи: экс-президенту США исполнилось 60 лет, в то время как герцогине Сассекской — всего 40. Несмотря на тёплые в прошлом отношения Обамы и принца Гарри, бывший глава Соединённых Штатов не позвал королевскую чету на свою вечеринку, которая прошла в шикарном особняке стоимостью в £8 млн. Изначально на праздник были приглашены около 1000 человек, однако из-за коронавирусных ограничений их число пришлось сократить до 475. Среди особо именитых гостей экс-президента США можно выделить Стивена Спилберга, Тома Хэнкса, рэпера Джей-Зи, певицу Бейонсе, Джона Легенда, а также чету Клуни.

Маркл предпочла не устраивать шикарное торжество и в качестве подарка на своё 40-летие попросила 40 друзей уделить 40 минут времени на благотворительность. Герцогиня Сассексая никак не прокомментировала своё отсутствие на вечеринке Обамы, однако отметила, что всё равно не смогла бы туда пойти.