«Сыграл большую роль в карьере»: гендиректор Black Star о Криде

Генеральный директор Black Star Пашу рассказал, что наиболее болезненным для него был уход из лейбла Егора Крида. Как заявил продюсер на YouTube-шоу «Стрелец-молодец», он самостоятельно отыскал будущую звезду и сделал многое для карьеры певца.

Фото: Warner Music Russia Warner Music Russia

Как пишет StarHit, первым шагом к популярности для Егора Крида стал клип на песню «Любовь в сети». Трек набрал более миллиона просмотров на YouTube, что было крайне внушительным результатом для того времени. Тогда Пашу заметил музыканта и, несмотря на непонимание среди партнеров, заключил с ним контракт. Первые годы рэпер не вызывал особого интереса среди публики, однако в результате он смог найти свою аудиторию. По этой причине продюсер особенно тяжело воспринял новость об уходе Крида из Black Star.

«Эмоционально переживал, потому что я его нашел, протащил через долгий промежуток времени, сыграл очень большую роль в его карьере. Относился к нему как к сыну практически. Было больно», – рассказал руководитель лейбла.

При этом у Крида получилось уйти из Black Star, сохранив право на псевдоним и свои песни. Ушедшим до него музыкантам, вроде L’One и Кристины Си этого не удалось, а потому некоторые стали подозревать, что музыканта просто выкупила семья Ротенбергов. Однако Пашу опроверг эти сообщения.

«Нет, никто его контракт не выкупал. Были другие люди. Они с нами знакомы, поэтому попросили нас прийти к взаимопониманию, урегулировать конфликт обоюдно. Со мной Ротенберги не общались», – заявил он.