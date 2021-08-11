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Билли Айлиш рассказала о своей редкой особенности мозга

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Американская поп-певица Билли Айлиш рассказала о своей редкой особенности мозга — синестезии. Этим она поделилась в беседе с ведущим Джимми Фэллоном в эфире вечернего шоу на телеканале NBC, запись которого доступна на YouTube.

Билли Айлиш рассказала о своей редкой особенности мозга
Фото: ReutersReuters

Во время программы 19-летняя знаменитость призналась, что она, ее брат и отец являются синестетами. Она пояснила зрителям, что из-за данного нейрологического феномена их мозг невольно ассоциирует все вокруг с конкретными цветами, геометрическими фигурами или числами.

Айлиш добавила, что они также воспринимают все по-другому относительно обычных людей. Например, какой-либо предмет может вызывать у синестета реакцию в виде цвета или даже вкуса. Артистка отметила, что на месте телеведущего она видит вертикальный коричневый прямоугольник, а также буквы M и J.

Поп-звезда подчеркнула, что таким Фэллона видит только она. Ее отец и брат оценили бы образ ведущего иначе. «У нас бывают такие разговоры, где я говорю, что вторник — это фиолетовый круг, а мой папа говорит, что это оранжевый квадрат или что нибудь еще. Мы спорим о том, что есть что. Это очень глупо», — подытожила Айлиш. В эфире передачи она также исполнила свою новую песню Happier Than Ever.

Известно, что артистка и раньше упоминала о своей особенности в различных интервью. Исполнительница также отмечала, что синестезия во многом помогает ей в творчестве.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,телеканал NBC,
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