Кончаловский рассказал о предках-«буржуях»

«Снимая и "Сибириаду", и "Дворянское гнездо", и "Дядю Ваню", я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки – они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен», — написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке — Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.