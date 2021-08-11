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Врач расшифровала результаты анализов МакSим после выхода из комы

Lenta.ru
1 час назад

Врач-терапевт Людмила Лапа расшифровала результаты анализов крови певицы МакSим после выхода из комы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В крови МакSим появились антитела к коронавирусу
Фото: ТАССТАСС

По словам медика, пока организм ослаблен, артистке предстоит долгое восстановление. Активность коронавируса уходит, в крови появились антитела иммуноглобулина G — они в достаточном количестве, а это значит, что защита сформирована.

«Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть легкие еще до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация», — сказала специалист. Тромбозы, по мнению врача, артистке не грозят.

Ранее МакSим пришла в себя и опубликовала пост впервые после выхода из комы.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — написала исполнительница.

Певицу госпитализировали 16 июня. В соцсетях она рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому.

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