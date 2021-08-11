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«Сергей не видел меня на сцене»: Бузова ответила на критику Безрукова

Елена Прошина
27 минут назад

Ольга Бузова ответила артисту Сергею Безрукову, который раскритиковал её за появление на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин». Ранее актер объяснил, что из-за ее выступлений его радует тот факт, что известный режиссер Станиславский не дожил до наших дней.

«Сергей не видел меня на сцене»: Бузова ответила на критику Безрукова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас», – цитирует Безрукова StarHit.

По мнению певицы, известный актер нападает на нее голословно, так как даже не видел её на сцене. Хотя она была бы рада его профессиональным советам.

«Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!», – ответила на критику Бузова.

Ольга призналась, что уже не удивляется критике в свою сторону, поскольку довольно долго работает в шоу-бизнесе. Несмотря на это, слова некоторых людей все еще её задевают. Особенно обидно ей, когда она слышит негативные отзывы на спектакль от тех, кто его даже не видел. В интервью журналу HELLO! Бузова отметила, что худрук МХАТа Эдуард Бояков доволен работой и собирается продлить с ней контракт на участие в спектакле «Чудесный грузин».

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Константин Станиславский,Ольга Бузова,HELLO!,StarHit,
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