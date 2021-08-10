Представитель МакSим назвал сроки ее возвращения на сцену

Певица МакSим не будет давать концерты и записывать новые песни как минимум год. Об этом заявила представитель артистки агентству РИА «Новости».

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«Концертов, новых песен не будет как минимум год - врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия», - заявила представитель МакSим.

По ее словам, певица пока очень слаба и испытывает сильные головокружения при ходьбе. Кроме того, МакSим не готова к публичному вниманию после полутора месяцев, проведенных в коме.

Накануне МакSим самостоятельно обратилась к поклонникам в соцсетях. Она рассказала, что, придя в себя после комы, очень удивилась, что прошло уже больше месяца. Артистка сообщила, что врачи запретили ей выступать, летать на самолете и напрягать легкие.

«Я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - написала она в Instagram.

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.