В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вдова Арцибашева выиграла суд против врачей клиники

Вероника Полынина
34 минуты назад

Суд в Москве встал на сторону вдовы продюсера Владимира Арцибашева в споре против врачей московской клиники «Медицина 24/7», передает РЕН ТВ.

Вдова Арцибашева выиграла суд против врачей клиники
Фото: соцсетисоцсети

Суд согласился с выводами экспертов о том, что Арцибашева поместили в клинику незаконно, и что все подписанные им в медучреждении счета на оплату лечения не имеют юридической силы.

Согласно выводам суда, финансовый директор Арцибашева Екатерина Шакина, поместившая его в клинику, должна вернуть семье 40 тысяч долларов и 3 млн 300 тысяч рублей.

Вдова продюсера Анжела Хачатурьян намерена добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Шакиной. Она считает, что смерть ее мужа была спланирована. По ее словам, после того, как продюсера поместили в клинику «Медицина 24/7», все его имущество в кратчайшие сроки переписали на Шакину и ее друга Александра Ковшова, который на тот момент являлся заместителем директора клиники.

Напомним, Арцибашев умер в 2019 году на следующий день после госпитализации в клинику «Медицина 24/7» в тяжелом состоянии после инсульта. Хачатурьян обвиняла клинику в некачественном лечении Арцибашева и требовала от правоохранительных органов расследовать причины его смерти. В итоге суд приостановил работу клиники, вдову признали потерпевшей, а СК занялся расследованием.

Шоу-бизнес,Екатерина Шакина,МВД,РЕН ТВ,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители