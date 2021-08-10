Вдова Арцибашева выиграла суд против врачей клиники

Суд в Москве встал на сторону вдовы продюсера Владимира Арцибашева в споре против врачей московской клиники «Медицина 24/7», передает РЕН ТВ.

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Суд согласился с выводами экспертов о том, что Арцибашева поместили в клинику незаконно, и что все подписанные им в медучреждении счета на оплату лечения не имеют юридической силы.

Согласно выводам суда, финансовый директор Арцибашева Екатерина Шакина, поместившая его в клинику, должна вернуть семье 40 тысяч долларов и 3 млн 300 тысяч рублей.

Вдова продюсера Анжела Хачатурьян намерена добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Шакиной. Она считает, что смерть ее мужа была спланирована. По ее словам, после того, как продюсера поместили в клинику «Медицина 24/7», все его имущество в кратчайшие сроки переписали на Шакину и ее друга Александра Ковшова, который на тот момент являлся заместителем директора клиники.