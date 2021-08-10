Вдова Арцибашева выиграла суд против врачей клиники

Суд в Москве встал на сторону вдовы продюсера Владимира Арцибашева в споре против врачей московской клиники «Медицина 24/7», передает РЕН ТВ.
Суд согласился с выводами экспертов о том, что Арцибашева поместили в клинику незаконно, и что все подписанные им в медучреждении счета на оплату лечения не имеют юридической силы.
Согласно выводам суда, финансовый директор Арцибашева Екатерина Шакина, поместившая его в клинику, должна вернуть семье 40 тысяч долларов и 3 млн 300 тысяч рублей.
Вдова продюсера Анжела Хачатурьян намерена добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Шакиной. Она считает, что смерть ее мужа была спланирована. По ее словам, после того, как продюсера поместили в клинику «Медицина 24/7», все его имущество в кратчайшие сроки переписали на Шакину и ее друга Александра Ковшова, который на тот момент являлся заместителем директора клиники.
Напомним, Арцибашев умер в 2019 году на следующий день после госпитализации в клинику «Медицина 24/7» в тяжелом состоянии после инсульта. Хачатурьян обвиняла клинику в некачественном лечении Арцибашева и требовала от правоохранительных органов расследовать причины его смерти. В итоге суд приостановил работу клиники, вдову признали потерпевшей, а СК занялся расследованием.