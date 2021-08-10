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Сын подтвердил проведение операций Кадышевой

Вероника Полынина
1 час назад

Сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк опроверг слухи о тяжелой болезни матери.

Сын подтвердил проведение операций Кадышевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу. < > Я видел эти истории в желтой прессе, < > наши юристы уже этим занимаются», - сказал он в комментарии «Пятому каналу».

Костюк заверил, что народная артистка России чувствует себя хорошо. Он отметил, что несколько лет назад певица действительно перенесла операции, но сейчас ее здоровье полностью в порядке.

Сын Кадышевой признал, что она стала реже давать концерты и участвовать в мероприятиях, но связал это с коронавирусными ограничениями. Он также анонсировал несколько выступлений певицы в сентябре.

Поводом для слухов о тяжелой болезни Надежды Кадышевой послужили недавние фото певицы, на которых она выглядит уставшей и изможденной, а также перенос концертов ее коллектива «Золотое кольцо».

Несколько лет назад Надежде Кадышевой удалили доброкачественную опухоль, а затем врачи ошибочно диагностировали певице рак груди. В 2018-м исполнительница пережила сердечный приступ.

Шоу-бизнес,Надежда Кадышева,
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