Рэпера Птаху экстренно госпитализировали

Рэпер Птаха экстренно госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

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По информации канала, 40-летний Давид Нуриев вызвал скорую помощь из-за острой боли в брюшной полости. В больнице ему поставили диагноз острый холецистит – воспаление желчного пузыря. Рэп-исполнителю потребуется хирургическое вмешательство.

Давид Нуриев (Птаха) родился в 1981 году в Баку. В 1990 году вынужден был переехать в Москву из-за Карабахского конфликта. Получил известность как участник группы Centr, куда также входили рэперы Гуф и Слим.

В 2006 Птаха появился в эпизодической роли в фильме «Жара» и написал для этой картины песню. В 2008 году снялся в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров».