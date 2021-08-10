В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рэпера Птаху экстренно госпитализировали

Вероника Полынина
14 минут назад

Рэпер Птаха экстренно госпитализирован в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Рэпера Птаху экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, 40-летний Давид Нуриев вызвал скорую помощь из-за острой боли в брюшной полости. В больнице ему поставили диагноз острый холецистит – воспаление желчного пузыря. Рэп-исполнителю потребуется хирургическое вмешательство.

Давид Нуриев (Птаха) родился в 1981 году в Баку. В 1990 году вынужден был переехать в Москву из-за Карабахского конфликта. Получил известность как участник группы Centr, куда также входили рэперы Гуф и Слим.

В 2006 Птаха появился в эпизодической роли в фильме «Жара» и написал для этой картины песню. В 2008 году снялся в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров».

В декабре 2018 года Птаха принял участие во встрече с депутатами Госдумы, на которой обсуждалась отмена выступлений рэперов. По итогам встречи стал членом создаваемого постоянного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,Гуф,Федор Бондарчук,Госдума,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители