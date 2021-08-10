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Алана Мамаева заявила, что Павел пытается «отнять» у нее дочь

Спорт-Экспресс
41 минуту назад

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила, что экс-супруг подал на нее в суд.

Мамаев подал в суд на экс-супругу
Фото: ТАССТАСС

«Мамаев подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, заведомо зная, что имущества в Ростовском регионе общего нет и не было, — написала Алана в Instagram. — Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве! Сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты. Введя суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове! Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на местожительсва ребенка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать. Вот такие новости! Упасть ниже, оказывается, можно».

Напомним, Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

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