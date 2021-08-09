Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо Владимиру Соловьеву.
Ранее Панин пообещал заплатить 500 евро тому, кто плюнет в лицо телеведущему Владимиру Соловьеву. Таким образом артист отреагировал на критику Соловьева в адрес Лии Ахеджаковой. Панин назвал телеведущего «больным» и заявил, что он «переходит все границы».
Комментируя объявленную Паниным награду за плевок, Александр Мясников напомнил актеру, что Соловьева можно ежедневно найти на ВГТРК.
«Предлагаю сделать это Панину самому, лечение в травматологическом отделении обеспечу», - написал он в телеграм-канале.
Главврач московской больницы 71 добавил, что ему противно жить в мире, «где все извратилось».
«Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам. Где появился бизнес, когда тебя специально провоцируют на поступок, а потом пишут заявление и шантажируют. Когда желание помочь плачущей девушке оборачивается тем, что мы становимся жертвами провокации», - перечислил Мясников.
По мнению врача, модель мужского поведения уничтожена как явление, а мужчины «берегут свой зад», а «все остальное сдали».
Ранее Александр Мясников сравнил противников вакцинации с гей-пропагандистами. Он призвал противников вакцинации от коронавируса «не склонять других» к своей точке зрения.
«Это как гомосексуальные отношения: твое личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена», - написал врач в своем телеграм-канале.