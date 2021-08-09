Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву

«Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам. Где появился бизнес, когда тебя специально провоцируют на поступок, а потом пишут заявление и шантажируют. Когда желание помочь плачущей девушке оборачивается тем, что мы становимся жертвами провокации», - перечислил Мясников.