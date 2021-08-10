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"Она сошла с ума": поклонники высмеяли Гагарину за фото с сыном

Елена Прошина
1 час назад

Российская певица Полина Гагарина опубликовала снимок со своим 13-летним сыном Андреем Кисловым. На фотографии в Instagram артистка сидит у подростка на спине.

"Она сошла с ума": поклонники высмеяли Гагарину за фото с сыном
Фото: ReutersReuters

«День как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несемся домой собирать чемоданы в отпуск!», – подписала фотографию со своим наследником певица.

Не все подписчики оценили такое «обращение» с ребенком. По мнению комментаторов, ему рано поднимать свою маму, пусть даже и такую легкую.

«Я бы никогда не позволила себе запрыгнуть на спину к сыну», «На шею еще сядь», «Позор, нельзя так детей перегружать», «Она сошла с ума, как не стыдно», – писали недовольные комментаторы.

Сейчас сын артистки окончил музыкальную школу, проводит с ней каждый отпуск и отправляется вместе с мамой на гастроли. Причем Гагарина не раз исполняла песни под аккомпанемент Андрея и недавно брала его на свой тур в Ялту.

Шоу-бизнес,Андрей Кислов,Полина Гагарина,
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