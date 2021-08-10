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"Классный любовник": Утяшева рассказала интимные подробности жизни с Павлом Волей

Елена Прошина
59 минут назад

Ляйсан Утяшева пригласила в свое авторское шоу на YouTube супруга Павла Волю, приготовила вместе с ним манты и рассказала о том, что её муж – «классный любовник». Видео опубликовано на личном YouTube-канале бывшей гимнастки.

Утяшева рассказала интимные подробности жизни с Павлом Волей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник. Паш, я сказала всё, что ты мне велел сказать», – с юмором завершила передачу Утяшева.

Это не первый случай, когда Ляйсан публично раскрывает подробности супружеской жизни. Ранее бывшая спортсменка в одном из интервью поделилась интимной подробностью шоумена.

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», – откровенничала она тогда в интервью.

Павел в свою очередь не раз признавался, что спускает почти все свои накопления на любимую жену, даря ей дорогие украшения и платья.

Шоу-бизнес,Ляйсан Утяшева,
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