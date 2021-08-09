Forbes назвал размер гонорара Тимати за участие в «Холостяке»

Журнал Forbes подсчитал, какую сумму рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) получил за участие в шоу «Холостяк». Об этом 9 августа пишет издание «Канобу».

Фото: Gil Zetbase Gil Zetbase

По данным СМИ, гонорар Тимати составил от 40 до 50 млн рублей. Как признался изданию Forbes сам Тимати, условия участия в проекте были «беспрецедентными», но подробностей он не раскрыл.