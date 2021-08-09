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Forbes назвал размер гонорара Тимати за участие в шоу «Холостяк»

ИА Regnum
38 минут назад

Журнал Forbes подсчитал, какую сумму рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) получил за участие в шоу «Холостяк». Об этом 9 августа пишет издание «Канобу».

Forbes назвал размер гонорара Тимати за участие в «Холостяке»
Фото: Gil ZetbaseGil Zetbase

По данным СМИ, гонорар Тимати составил от 40 до 50 млн рублей. Как признался изданию Forbes сам Тимати, условия участия в проекте были «беспрецедентными», но подробностей он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати стал участником восьмого сезона шоу «Холостяк». В рамках передачи девушки должны были бороться за сердце Юнусова — в финале проекта он выбрал Екатерину Сафарову.

Шоу-бизнес,Тимати,Forbes,ИА REGNUM,
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