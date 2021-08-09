Наталья Водянова обратилась за помощью к подписчикам

“Бабунечка попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Она вынесла все стойко и состояние сейчас более менее стабильное, но впереди важная дорога к восстановлению. Завтра день памяти Великомученика и Целителя Пантелеймона и мы семьей идем молиться и просить его о помощи. Мы будем очень благодарны, если те из вас, кто завтра чтит память и молится Святому Пантелеймону, упомянут болящую Ларису”, – пишет Наталья Водянова.