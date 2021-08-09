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Наталья Водянова просит о помощи

New Magazine
30 минут назад

Модель пожаловалась на здоровье любимой бабушки.

Наталья Водянова обратилась за помощью к подписчикам
Фото: InstagramInstagram

Наталья Водянова очень трепетно относится к своим близким. Она активно участвует в жизни своей младшей сестры Оксаны. Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Именно она сподвигла Водянову к созданию благотворительного фонда “Обнаженные сердца”. Недавно модель познакомила своих поклонников с еще одним немаловажным и очень любимым членом семьи. Это бабушка Натальи – Лариса.

Модель часто с восторгом вспоминает детство проведенное с бабушкой. Родственница является большой любительницей природы и с Натальей Водяновой она часто ходила по грибы. Водянова признается, что бабушка стала для нее настоящим вдохновителем и иконой стиля. Она нежно называет ее “бабунечка”. Сейчас же Наталья просит о помощи у подписчиков.

“Бабунечка попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. Она вынесла все стойко и состояние сейчас более менее стабильное, но впереди важная дорога к восстановлению. Завтра день памяти Великомученика и Целителя Пантелеймона и мы семьей идем молиться и просить его о помощи. Мы будем очень благодарны, если те из вас, кто завтра чтит память и молится Святому Пантелеймону, упомянут болящую Ларису”, – пишет Наталья Водянова.

Поклонники откликнулись на просьбу модели и выразили слова поддержки.

Шоу-бизнес,Наталья Водянова,
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