Анну Калашникову ограбили в поезде при странных обстоятельствах

«У меня было два чемодана — один большой уцелел, потому что, видимо, оказался тяжеловат для преступников: туда я уложила все объемные вещи: вечерние платья для красной дорожки и дневные наряды, купальники, головные уборы, кроссовки. А вот семь пар туфель и шесть небольших сумок туда уже не поместились. Их я, вместе с коробкой с украшениями и часами, везла в другом чемоданчике поменьше. Его утащили с места, где в поезде лежит багаж. И заметила я это только тогда, когда собиралась покинуть вагон. Конечно, испытала шок», – заявила Анна в разговоре со «СтарХитом».