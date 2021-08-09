Анну Калашникову ограбили в поезде при странных обстоятельствах

Анна Калашникова стала жертвой грабителей во время недавней поездки в Канны. Она не хотела рассказывать об этом, так как думала, что ей удастся вернуть дорогие украшения, но этого не произошло. Анна отправилась во Францию на поезде, так как только этот вид транспорта доступен для россиян. Приехала в пункт назначения Анна без чемодана, так как его у нее украли. Там было имущество на десять миллионов рублей.
«У меня было два чемодана — один большой уцелел, потому что, видимо, оказался тяжеловат для преступников: туда я уложила все объемные вещи: вечерние платья для красной дорожки и дневные наряды, купальники, головные уборы, кроссовки. А вот семь пар туфель и шесть небольших сумок туда уже не поместились. Их я, вместе с коробкой с украшениями и часами, везла в другом чемоданчике поменьше. Его утащили с места, где в поезде лежит багаж. И заметила я это только тогда, когда собиралась покинуть вагон. Конечно, испытала шок», – заявила Анна в разговоре со «СтарХитом».
В чемодане у Калашниковой находились серьги Graff за 50 тысяч евро, лимитированные сумки Chanel, D&G. Анна сразу заявила о пропаже и начала ругаться с проводниками. Кроме того, Калашникова написала заявления в полицию. Найти украденное не удалось, так как камер в вагонах не было.