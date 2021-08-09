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Стали известны детали ограбления звезды "Приключений Электроника"

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад

Актера Юрия Торсуева, известного по роли Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», ограбили родственники понравившейся ему женщины, пишет mk.ru.

Стали известны детали ограбления Юрия Торсуева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что с двумя молодыми людьми Торсуев познакомился в ночь на 9 августа. Мужчины назвались братьями рассказали, что приехали на заработки из Молдавии и работают на стройке, а живут в одном из соседних домов. Торсуев рассказал братьям, что ему нравится одна молдавская девушка, и мужчины заявили, что она их родственница.

Актер, утверждает источник, хотел показать, что знает номер женщины, и достал мобильный телефон. Тогда один из братьев взял телефон в руки, а после Торсуев понял, что технику ему не вернули. Братья начали вместе искать телефон, утверждается, что в процессе поисков один из незнакомцев ударил другого. После этого Юрий Торсуев обратился в полицию. Правоохранители разыскивают с телефоном. Ущерб оценивается в 20 тыс. руб.

Об ограблении Торсуева стало известно 9 августа.

Шоу-бизнес,Юрий Торсуев,Московский комсомолец,Молдова, Республика,
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