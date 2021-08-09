Корчевников заговорил об уходе из "Судьбы человека"

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые заговорил об уходе из передачи. В одном из выпусков, где гостем стал актёр Владимир Стеклов, он рассказал о своей усталости.

Фото: boriskorchevnikov/vk.com boriskorchevnikov/vk.com

Я просто забыл всё, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело всё это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи, — сказал он.

Стеклов не стал скрывать своего удивления. Он отметил, что шоу Корчевникова любят и почитают зрители всей страны, поэтому вокруг них сейчас полный зал людей, среди которых, как отметил артист, множество красивых женщин.

А вот то, что полный зрительный зал. Это только маленькая часть зрителей, которые прильнули, ожидая вас на экране. Ваших гостей, которые им не безразличны. Которые их любят. Вы их хотите сознательно взять и лишить этого удовольствия. Не выйдет! — заявил Стеклов на слова Корчевникова.

Актёр ведёт программу «Судьба человека» с 2017 года. В 2019 году он был удостоен премии «ТЭФИ» за передачу. Некоторые СМИ полагают: Корчевников хочет уйти из-за ухудшения состояния здоровья. Шесть лет назад врачи нашли у ведущего опухоль мозга, находящуюся рядом со слуховым нервом. Несмотря на то что она оказалась доброкачественной и врачам удалось её вырезать, Корчевников стал испытывать серьёзные проблемы со слухом.