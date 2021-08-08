«Я до последнего не верила»: Федункив о предстоящей свадьбе

Марина Федункив, наконец, встретила свое счастье. СтарХит пишет, что в конце августа состоится ее бракосочетание со Стефано Маджи. Стефано – итальянец, вице-президент крупной компании, он работает в Москве.
«Марина — потрясающий человек, мне кажется, она еще более эмоциональная, чем я. При этом глубокая и даже ранимая. Очень творческая и активная. Я вижу, с каким уважением и человечностью супруга относится к своей публике и сколько любви получает в ответ. Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы. Но понимаю, что это издержки и всем хочется залезть в личную жизнь. Но у нас в любом случае все хорошо!» - сообщил Стефано журналистам.
Марина призналась, что сначала она даже боялась поверить в то, что судьба наконец-то сделала ей подарок. Ранее отношения с мужчинами не приносили ей ничего, кроме хлопот и горя.
«Я до последнего не верила, сомневалась, выносила ему мозг: мол, я-то тебе зачем Понимаете, после того как еще 15 лет назад я сидела в Перми и думала, что все, жизнь кончилась, сложно поверить, что, оказывается, все еще может быть. И также непросто осознать после отношений, в которых тебя психологически и физически подавляли, что бывают другие, полностью противоположные...»
Свадебное торжество решили устроить на день рождения артистки: оно пройдет в один день с ее 50-летним юбилеем и станет лучшим подарком.