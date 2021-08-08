«Я до последнего не верила»: Федункив о предстоящей свадьбе

«Марина — потрясающий человек, мне кажется, она еще более эмоциональная, чем я. При этом глубокая и даже ранимая. Очень творческая и активная. Я вижу, с каким уважением и человечностью супруга относится к своей публике и сколько любви получает в ответ. Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы. Но понимаю, что это издержки и всем хочется залезть в личную жизнь. Но у нас в любом случае все хорошо!» - сообщил Стефано журналистам.