Миро высмеяла хейтеров за травлю Алентовой

Эпатажный блогер Лена Миро назвала «инстаграмными плакальщицами» фолловеров, которые напали на Веру Алентову, которая решила выйти на работу слишком быстро, по их мнению, после похорон супруга
«Почему Алентова должна сидеть дома в трауре? Нет, ну я, конечно же, понимаю про приличия. Вот раньше как было? Умрет в первобытном племени муж, кто будет жену кормить? Ее и закапывают живьем рядышком. Потом времена изменились и уже в Средневековье вдову просто ссылали в монастырь, чтобы боярские палаты зазря не коптила свечкой», - саркастически пишет Миро.
Она напоминает, что на дворе 21 век, и да, безусловно, тосковать по ушедшему близкому человеку вполне можно, но при этом можно и поработать себе в утешение.
«Если уж говорить о приличиях - пережитке прошлого - давайте сначала посмотрим Инстаграм. Одна, не дождавшись развода, бухает в Турции и ищет себе нового хахаля. Вторая - *** светит. Третья рожает от первого встречного. Четвертая ведет репортаж из реанимации, в которой умер муж. Пятая на следующий после похорон день ржет в прямом эфире».
Блогер интересуется у хейтеров – с чего при таком раскладе они налетели на Алентову?
«Вам-то, инстаграмные плакальщицы, какое до этого дело? У вас даже на билет на тот спектакль денег не хватит.Сидите в своих халупах в глухой провинции и траур требуете. Скучно вам, наверное. Выглядите при этом как представители племени тумба-юмба, которые осуждающе цокают языками, если жену вместе с мужем не закопали».
Также и Никас Сафронов публично вступился за вдову режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. Художник резко раскритиковал хейтеров, назвав их поведение «преступным» в беседе с журналистами «Собеседника». По его убеждению, актрисе сейчас нужна поддержка, а не гневные тирады в интернете.