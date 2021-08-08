Миро высмеяла хейтеров за травлю Алентовой

«Почему Алентова должна сидеть дома в трауре? Нет, ну я, конечно же, понимаю про приличия. Вот раньше как было? Умрет в первобытном племени муж, кто будет жену кормить? Ее и закапывают живьем рядышком. Потом времена изменились и уже в Средневековье вдову просто ссылали в монастырь, чтобы боярские палаты зазря не коптила свечкой», - саркастически пишет Миро.