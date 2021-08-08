Джанабаева пытается скрыть полноту под свободной одеждой

Альбина Джанабаева так и не может вернуть себе былую стройность после родов. Несколько месяцев назад 42-летняя певица подарила своему супругу Валерию Меладзе дочку, которую счастливые родители назвали Агатой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Какое-то время Альбина не появлялась на публике, но недавно в сети появилось видео с ее выступлением на корпоративном мероприятии. Альбина выложила ролик в сторис инстаграма.

Звезда исполняла хиты «ВИА ГРЫ», ее тепло принимали. Но публика обратила внимание не столько на вокал и окружающую обстановку, сколько на изменившийся облик Джанабаевой. Она прибавила не менее 10-15 килограммов веса, что заметно даже под свободной одеждой, подобранной так, чтобы вытягивать силуэт и скрывать излишние округлости.

На певице ниспадаюшие свободные брюки и длинный пиджак-плащ. При этом все равно заметно, что у нее довольно полные бедра, пухлые щеки и есть животик. Звезда поправилась как минимум на два размера.

У Альбина Джанабаевой трое детей. Они с Валерием Меладзе воспитывают сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.

Когда на свет на свет появилась долгожданная девочка, радостный отец украсил дом к приезду супруги с малышкой.