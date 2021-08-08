Миро: «Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно»

Скандальный блогер Лена Миро не обошла вниманием тему с неудачным выступлением российских гимнасток на олимпиаде в Токио. Она откликнулась на комментарий Ляйсан Утяшевой, которая похвалила израильскую спортсменку Линой Ашрам. Ашрам, по мнению Утяшевой, «сконцентрировалась» и «вырвала победу» для своей страны.
Миро написала, что Утяшева в последнее время стала слишком часто невпопад высказываться на разные темы.
«Я вообще заметила, что Утяшева слишком много болтает. То она, не разобравшись в ситуации, кидается на защиту шиханов, то заявляет вдруг, что кто-то там вырвал победу. При этом, сама-то кто? Не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, а жена комика, родившая ему в Майами сына», - возмущена блогер.
Ранее известные гимнастки Алина Кабаева и Мария Кожевникова раскритиковали позицию Ляйсан, назвав ее совершенно неуместной и озвучив, что у самой Утяшевой выдающихся достижений в спорте не было.
«Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно. После такого уважающим себя людям очень хочется помыть руки с мылом. Сама так и не стала чемпионкой, крутит филейной частью на развлекательном канале, но лезет с комментариями туда, где её мнение не стоит ломаного гроша», - гневно пишет Миро.
Блогер предположила, что Утяшева решила «подлизаться» к израильской спортсменке и к судьям, чтобы они не мешали ей потом работать в Испании.
Миро предлагает Ляйсан меньше говорить, а больше помалкивать.
«Ляйсан, ты кто вообще, чтобы комментировать произошедшее? У нас не хватает авторитетных специалистов разве? Есть мнение великого тренера Ирины Винер-Усмановой. Есть мнение олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Зачем при таком раскладе нам мнение Утяшевой, которая, в отличие от настоящих профессионалов, считает, что уронившая ленту израильская спортсменка «вырвала для своей страны победу?»
Ранее блогер Лена Миро высмеяла «пьяный» танец певицы Ольги Бузовой на концерте HammAli. Пост блогера уже назвали «местью Кафельниковой»: Алесе досталось от Миро за то, что сняла экс-ведущую «Дома-2» на видео и «слила» ролик в Сеть. Свое мнение Лена Миро высказала в ЖЖ.