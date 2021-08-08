Миро: «Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно»

Скандальный блогер Лена Миро не обошла вниманием тему с неудачным выступлением российских гимнасток на олимпиаде в Токио. Она откликнулась на комментарий Ляйсан Утяшевой, которая похвалила израильскую спортсменку Линой Ашрам. Ашрам, по мнению Утяшевой, «сконцентрировалась» и «вырвала победу» для своей страны.

Фото: Instagram Instagram

Миро написала, что Утяшева в последнее время стала слишком часто невпопад высказываться на разные темы.

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«Я вообще заметила, что Утяшева слишком много болтает. То она, не разобравшись в ситуации, кидается на защиту шиханов, то заявляет вдруг, что кто-то там вырвал победу. При этом, сама-то кто? Не олимпийская чемпионка, не чемпионка мира, а жена комика, родившая ему в Майами сына», - возмущена блогер.

Ранее известные гимнастки Алина Кабаева и Мария Кожевникова раскритиковали позицию Ляйсан, назвав ее совершенно неуместной и озвучив, что у самой Утяшевой выдающихся достижений в спорте не было.

«Комментарий Ляйсан выглядит отвратительно. После такого уважающим себя людям очень хочется помыть руки с мылом. Сама так и не стала чемпионкой, крутит филейной частью на развлекательном канале, но лезет с комментариями туда, где её мнение не стоит ломаного гроша», - гневно пишет Миро.

Блогер предположила, что Утяшева решила «подлизаться» к израильской спортсменке и к судьям, чтобы они не мешали ей потом работать в Испании.

Миро предлагает Ляйсан меньше говорить, а больше помалкивать.

«Ляйсан, ты кто вообще, чтобы комментировать произошедшее? У нас не хватает авторитетных специалистов разве? Есть мнение великого тренера Ирины Винер-Усмановой. Есть мнение олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Зачем при таком раскладе нам мнение Утяшевой, которая, в отличие от настоящих профессионалов, считает, что уронившая ленту израильская спортсменка «вырвала для своей страны победу?»