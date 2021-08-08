«Я чувствую себя в безопасности»: Бабкина отдыхает в Крыму

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина второй год подряд приезжает отдыхать в Крым. 71-летняя звезда выбрала для себя санаторий, который специализируется на восстановлении людей после перенесенного коронавируса.

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Журналисты riafan спросили у Надежды Георгиевны, чем обусловлен такой выбор.

Как оказалось, супержаркие края Бабкина в качестве места для отдыха для себя, очевидно, не рассматривает, а европейские курорты далеко не все доступны из-за коронавирусных ограничений

Поэтому второй год подряд артистка отправляется на полуостров.

Надежда Георгиевна признается, что она была бы и рада поехать куда-то еще, однако из-за коронавирусных ограничений сделать это очень сложно. А в Крыму все понятно и, главное, надежно.

«Человек предполагает, а бог располагает. Европейские страны пока не особо принимают туристов из России. А там видно будет, давайте доживем. Единственное, что могу сказать наверняка, так это то, что в Крыму соблюдаются все антиковидные меры, предписанные Роспотребнадзором. В Крыму я чувствовала себя в полной безопасности», - рассказала Бабкина.

Кроме того, на полуострове чудесная природа, полюбившаяся певице еще в молодые годы, когда она приезжала сюда отдыхать. Теперь она с удовольствием навещает места, где была когда-то.

«Только представьте себе, какая красота вокруг: море, сосны, небо синее, горы... Как не вернуться сюда! Поэтому отпуск в этом году я по привычке провела в этом замечательном месте. Конечно, сидеть безвылазно в санатории было бы скучно. Я себе устраивала поездки по местам боевой славы».