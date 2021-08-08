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Борисова обвинила Стаса Пьеху в клевете

Ирина Лебедева
1 час назад

Дана Борисова считает, что Стас Пьеха клевещет на нее, обвиняя в наркозависимости. Сама она утверждает, что давно вылечилась.

Борисова обвинила Стаса Пьеху в клевете
Фото: InstagramInstagram

Внук Эдиты Пьехи в эфире YouTube-шоу «Алена, блин» заявил, что Борисовой «далеко до выздоровления», и она по-прежнему «пребывает в зависимом мышлении а галлюцинациях».

Дана возмутилась и посвятила публичному ответу страничку в своем микроблоге. Она выложила в инстаграме видеоролик с Пьехой, и дала свои комментарии.

«В очередной раз Стас Пьеха задевает мою скромную персону негативом. Отчего же он так зол на меня, что снова и снова обвиняет употреблении? Ведь мы пересекались всего один раз в жизни, да и я слышу это от человека, который сам срывается раз в четыре месяца и прокапывается после этого в собственной клинике».

Дана указала, что Стас – не доктор, он ее не обследовал и никаких анализов не брал. И как минимум невежливо озвучивать чужие вымышленные диагнозы.

«Я выздоравливала и лечилась в реабилитационном центре. У Стаса же ситуация была другая: он проходил терапию в больнице медикаментозно, а поддерживает свою трезвость, посещая группы. На Самуи я семь месяцев выздоравливала без препаратов, писала аналитические работы, работала над собой на группах. Простите за сумбур, но я очень расстроилась», - написала телеведущая.

Дана Борисова после сенсационного признания в том, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками, начала вести здоровый образ жизни. Телеведущая пишет в своем Инстаграме тем, как ей хорошо быть трезвой.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,Стас Пьеха,Эдита Пьеха,
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