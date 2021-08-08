Борисова обвинила Стаса Пьеху в клевете

«В очередной раз Стас Пьеха задевает мою скромную персону негативом. Отчего же он так зол на меня, что снова и снова обвиняет употреблении? Ведь мы пересекались всего один раз в жизни, да и я слышу это от человека, который сам срывается раз в четыре месяца и прокапывается после этого в собственной клинике».