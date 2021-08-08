Кожевникова оскорблена словами Утяшевой о гимнастках

Ляйсан Утяшева, комментируя ситуацию с неудачным выступлением сестер Авериных на Олимпиаде в Токио, написала в инстаграме пост о своем видении вопроса. Она возмущена несправедливым, по ее мнению, судейством, поддерживает наших гимнасток. Видимо, Ляйсан показалось некорректным обойти вниманием израильскую спортсменку, получившую золотую медаль.
«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула», - отметила Утяшева.
Эти слова вызвали шквал гнева у подписчиков. В частности, резко высказалась Мария Кожевникова, она тоже является мастером спорта по гимнастике, которой посвятила 12 лет.
«Вырвала?! Не дрогнув?! С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа и позор судьям!» — написала Мария в комментариях.
Ляйсан попыталась объяснить свою позицию.
«У меня претензии не к гимнасткам, а судьям! Я против того, чтобы за счет судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинств конкурента — это не по-спортивному».
Мария же не скрывает своих чувств.
«У меня внутри столько агрессии, которой я давно не ощущала, столько боли за Дину и Аришу, которым просто ставили сразу, с первого вида на 1 или 2 балла ниже за то же самое, что и вчера! И делали это специально, чтобы создать отрыв, но даже это не могло повлиять на такую серьезную ошибку, как потеря предмета. Здесь судьи должны были сдаться, ведь они честно отрабатывали, чтобы израильтянка стала первой! Но она сделала огромную ошибку, и сама лишила себя медали... И тут происходит невероятное: наша Дина идеально чисто выступает, и ей не могут очень и очень долго поставить оценку, они высчитывали и взвешивали, что сделать... Не побоялись ни зрителей, ни правил и — совершили самоубийство! Выстрел был контрольный в голову», - крайне огорчена Кожевникова.
Ляйсан Утяшева - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный победитель российский и международных соревнований, в том числе и чемпионата Европы. С 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей.