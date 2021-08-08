Кожевникова оскорблена словами Утяшевой о гимнастках

«У меня внутри столько агрессии, которой я давно не ощущала, столько боли за Дину и Аришу, которым просто ставили сразу, с первого вида на 1 или 2 балла ниже за то же самое, что и вчера! И делали это специально, чтобы создать отрыв, но даже это не могло повлиять на такую серьезную ошибку, как потеря предмета. Здесь судьи должны были сдаться, ведь они честно отрабатывали, чтобы израильтянка стала первой! Но она сделала огромную ошибку, и сама лишила себя медали... И тут происходит невероятное: наша Дина идеально чисто выступает, и ей не могут очень и очень долго поставить оценку, они высчитывали и взвешивали, что сделать... Не побоялись ни зрителей, ни правил и — совершили самоубийство! Выстрел был контрольный в голову», - крайне огорчена Кожевникова.