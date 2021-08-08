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«Ну и поза»: Максакова удивила публику откровенными снимками

Ирина Лебедева
37 минут назад

Мария Максакова отдыхает в Одессе. После бурных столичных событий и посещений ток-шоу звезда нежится на пляже, купается, загорает, катается на яхте. И выкладывает фотоотчеты в инстаграм.

«Ну и поза»: Максакова удивила публику откровенными снимками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фотографии раз от разу становятся все фривольнее и фривольнее. На последней серии снимков оперная дива откровенно демонстрирует соблазнительные формы, изгибаясь, как кошка, на четвереньках. 44-летняя звезда уверена в своей красоте и поддразнивает недоброжелателей.

«Спасибо нашим дорогим СМИ, за то, что уделяете внимание моей персоне! Что не пост, так я на главных заголовках прессы! Особым вниманием всегда вознаграждаются мои формы. Может быть, чаще радовать вас привлекательными снимками?» - написала Максакова в микроблоге.

Фолловеры отдают дань красоте певицы.

«Что же поделать, если Вы такая роскошная».

Но при этом все же удивлены излишней откровенностью фотографий. По мнению поклонников, выставлять грудь напоказ и принимать призывные позы совершенно не по статусу оперной диве и бывшему политику.

«Ну и поза, а я был о вас лучшего мнения», «Голосом привлекать интеллигентнее и статуснее, попа есть у многих, а вот в опере петь - это покруче гораздо!»

Российская оперная певица и вдова депутата ГД РФ заявила, что ее финансовое положение является бедственным, а её 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина хочет отсудить у неё квартиру. По ее мнению, ее бывший супруг использует дочку. А она и сын Ваня еле сводят концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Госдума,
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