«Ну и поза»: Максакова удивила публику откровенными снимками

«Спасибо нашим дорогим СМИ, за то, что уделяете внимание моей персоне! Что не пост, так я на главных заголовках прессы! Особым вниманием всегда вознаграждаются мои формы. Может быть, чаще радовать вас привлекательными снимками?» - написала Максакова в микроблоге.