«Ну и поза»: Максакова удивила публику откровенными снимками

Мария Максакова отдыхает в Одессе. После бурных столичных событий и посещений ток-шоу звезда нежится на пляже, купается, загорает, катается на яхте. И выкладывает фотоотчеты в инстаграм.
Фотографии раз от разу становятся все фривольнее и фривольнее. На последней серии снимков оперная дива откровенно демонстрирует соблазнительные формы, изгибаясь, как кошка, на четвереньках. 44-летняя звезда уверена в своей красоте и поддразнивает недоброжелателей.
«Спасибо нашим дорогим СМИ, за то, что уделяете внимание моей персоне! Что не пост, так я на главных заголовках прессы! Особым вниманием всегда вознаграждаются мои формы. Может быть, чаще радовать вас привлекательными снимками?» - написала Максакова в микроблоге.
Фолловеры отдают дань красоте певицы.
«Что же поделать, если Вы такая роскошная».
Но при этом все же удивлены излишней откровенностью фотографий. По мнению поклонников, выставлять грудь напоказ и принимать призывные позы совершенно не по статусу оперной диве и бывшему политику.
«Ну и поза, а я был о вас лучшего мнения», «Голосом привлекать интеллигентнее и статуснее, попа есть у многих, а вот в опере петь - это покруче гораздо!»