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Великий князь дома Романовых и его избранница подали заявление в московский ЗАГС

Мослента
1 час назад

Великий князь Георгий Михайлович Романов со своей избранницей подали заявление в Хамовнический ЗАГС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил иеромонах Никон (Белавенец), советник директора канцелярии Российского императорского дома. Священнослужитель сопровождал будущих супругов в момент подачи заявления и назвал это честью для себя.

Князь дома Романовых женится на дипломате Италии
Фото: @rebecca_bettarini@rebecca_bettarini

Избранницей великого князя стала дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини, принявшая в июле прошлого года православие под именем Виктория Романовна.

Российский императорский дом 20 января объявил о предстоящей свадьбе на своем официальном сайте.

Бракосочетание назначено на 1 октября 2021 года. Свадьбу покажут в эфире «Первого канала», написал в своем Instagram великий князь.

Георгий Михайлович — единственный сын Марии Владимировны и принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна, с которым она развелась в 1985 году. По материнской линии он приходится прапраправнуком императору Александру II.

Великий князь родился в Мадриде в 1981 году, в 1999 году переехал в Париж. Учился в школах в Испании и Франции, а высшее образование получил в Оксфордском университете. Впервые он посетил Россию в апреле 1992 года. С 2017 года Георгий Михайлович живет в основном в России, говорится на официальном сайте Династии Романовых.

Ранее, 2 августа, сообщалось о том, что в подмосковном Ногинске две пары близнецов заключили брак. В местном отделении ЗАГС это событие назвали удивительным и уникальным.

Шоу-бизнес,Ребекка Беттарини,Георгий Романов,
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