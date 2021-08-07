Топ-5 богатых и неженатых российских звезд

7 августа во всем мире отмечают отмечают шуточный праздник - День холостяка. Считается, что его придумали в Китае, где особенно ярко выражен гендерный дисбаланс. Портал

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NEWS.ru сделал подборку официально не связанных узами брака представителей российского шоу-бизнеса мужского пола. В основу был взят список журнала Forbes.

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Тимати (Тимур Юнусов) – мужчина богатый (доход – 763, 9 млн рублей), в цветущем возрасте – 37 дет и холостой. Правда, предпочитающий известных моделей и победительниц конкурсов красоты и обремененный детьми.

Алёна Шишкова, ставшая второй вице-мисс России 2012 года, родила в 2014-м рэперу дочь Алису. Через год после появления дочери на свет рэпер и модель расстались. Далее рэпер закрутил роман с фотомоделью и первой вице-мисс России 2014 года Анастасией Решетовой. Отношения пары продолжались шесть лет, и союз распался через год после рождения их общего сына.

Завидный жених вновь свободен.

РИА НОВОСТИ

Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, гораздо моложе своего коллеги по цеху. Ему всего 23 года, доход его оценивается в 543, 5 млн рублей и в официальном браке он не состоит. Правда, не исключено, что до похода в ЗАГС осталось совсем недолго – он уже давно встречается с девушкой по имени Дилара, которую знает много лет.

СМИ пишут, что пара готовится к свадьбе. Но пока штампа в паспорте еще нет и скандальный рэпер фактически свободен.

Дмитрий Нагиев, актер и телеведущий – кумир многих женщин (257 млн. рублей). Как известно, он разведен и во второй раз в ЗАГС не ходил. Холостяком его, конечно, можно считать лишь формально – Дмитрий не одинок, просто его подруга – человек непубличный и свою личную жизнь они тщательно скрывают от публики.

Певец Дима Билан когда-то в одном из интервью признавался, что никогда не женится. Пока исполнитель держит свое слово. В прошлом у него был роман с моделью Леной Кулецкой, но эти отношения завершились. Сейчас о его возлюбленной, если таковая существует, ничего не известно. Обратить на себя внимание звезды мечтают миллионы поклонниц, но пока безуспешно.

Гарик Харламов пополнил ряды холостяков не так давно. В этом статусе юморист находится около года после развода со своей второй супругой Кристиной Асмус. Как сообщают СМИ, в светской тусовке на Харламова вовсю идет необъявленная охота – актер известен и хорошо обеспечен (183, 6 млн рублей).