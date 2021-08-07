В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мария, сестра певицы Нюши, завоевала «золото» в Токио

Ирина Лебедева
45 минут назад

Мария Шурочкина, сестра популярной певицы Нюши - 11-кратная чемпионка мира в синхронном плавании. И сейчас на Олимпиаде в Токио российские спортсменки получили 196, 0979 балла и золотые медали. Второе место досталось китаянкам — судьи дали им 193,5310 балла, а на третьем - представительницам Украины с 190,3018 балла.

Мария, сестра певицы Нюши, завоевала «золото» в Токио
Фото: InstagramInstagram

Мария выступала в команде с Светланой Колесниченко, Светланой Ромашиной, Владой Чигиревой, Полиной Комар, Аллой Шишкиной, Мариной Голядкиной и Александрой Пацкевич.

инстаграм

Певица болела за сестру и, конечно, ждала победу. Так и произошло. «Посмотрела я сейчас выступление сестренки, не могу сдержать слез, просто плачу, плачу и плачу», — написала Нюша в сторис инстаграма.

Ранее певица Нюша и ее сестра, известная синхронистка Мария Шурочкина были героинями программы «Однажды» на НТВ. Синхронистка призналась, что иногда завидует популярности сестры:

«Все-таки чаще меня узнают, как сестру Нюши, а что я в спорте чего-то добилась — не все знают. Иногда бывает обидно, потому что я работаю не меньше, чем она».

Действительно, почти вся жизнь Марии проходит в тренировках над или под водой. Девушка - известная синхронистка, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира, Европы и олимпийская чемпионка. Тем не менее, Нюшу знает гораздо больше людей.

Шоу-бизнес,Марина Голядкина,Полина Комар,Александра Пацкевич,Мария Шурочкина,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,НТВ,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители