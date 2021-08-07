Мария, сестра певицы Нюши, завоевала «золото» в Токио

Мария Шурочкина, сестра популярной певицы Нюши - 11-кратная чемпионка мира в синхронном плавании. И сейчас на Олимпиаде в Токио российские спортсменки получили 196, 0979 балла и золотые медали. Второе место досталось китаянкам — судьи дали им 193,5310 балла, а на третьем - представительницам Украины с 190,3018 балла.

Фото: Instagram Instagram

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Певица болела за сестру и, конечно, ждала победу. Так и произошло. «Посмотрела я сейчас выступление сестренки, не могу сдержать слез, просто плачу, плачу и плачу», — написала Нюша в сторис инстаграма.

Ранее певица Нюша и ее сестра, известная синхронистка Мария Шурочкина были героинями программы «Однажды» на НТВ. Синхронистка призналась, что иногда завидует популярности сестры:

«Все-таки чаще меня узнают, как сестру Нюши, а что я в спорте чего-то добилась — не все знают. Иногда бывает обидно, потому что я работаю не меньше, чем она».